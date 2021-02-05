Слуцкий прокомментировал высылку европейских дипломатов из РФ

https://static.news.ru/photo/9a7b3e50-67d4-11eb-a977-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Комитет по международным делам ГД РФ / Committee on International Affairs/facebook.com

Российские власти подали Европе отчётливый сигнал о том, что не позволят политизировать незаконные акции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку западных дипломатов из страны из-за участия в несогласованных акциях.

Мы подали вполне отчётливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на российских улицах и политизировать несанкционированные акции, — заявил Слуцкий журналистам РИА Новости.

Политик считает высылку дипломатов ответом на показательное нарушение международного права и российского законодательства.

Ранее в МИД РФ заявили о высылке трёх дипломатов от Польши, Германии и Швеции из-за присутствия на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Они были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Власти Германии и Франции назвали этот шаг неоправданным. Канцлер Германии Ангела Меркель считает высылку дипломатов «очередным проявлением отхода от принципов верховенства права». В Польше и ФРГ пообещали ответить на действия России.

Как писал NEWS.ru, власти Швеции заявили, что оставляют за собой право на ответные меры по отношению к российским представителям дипмиссии. Они также назвали эти действия «совершенно неоправданными», о чём было сообщено российской стороне.