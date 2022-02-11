Слуцкий обвинил Великобританию в провоцировании напряжённости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал результаты визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале RT, визит стал подтверждением того, что Великобритания сознательно провоцирует международную напряжённость и лишь имитирует диалог с Россией, отказываясь от конструктивного обсуждения имеющихся проблем.

Слуцкий напомнил требования Трасс придерживаться дипломатического пути урегулирования конфликта с Украиной и отметил, что заверения об отсутствии у Москвы планов нападения на Украину Трасс назвала фальшивыми и заявила, что добиться прогресса в соблюдении минских договорённостей можно за счёт диалога России и НАТО.

Украина и взятые на себя Киевом обязательства получаются как бы ни при чём, об этом ни слова, — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что Трасс не стала опровергать подлинность документов о тайном финансировании российских СМИ и НПО через британских дипломатов и структуры BBC, и высмеял её нашумевшее заявление о том, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. При этом Слуцкий сравнил оговорку Трасс с недавней фейк-новостью Bloomberg о вторжении России на Украину, назвав информацию агентства «шаблоном для антироссийских провокаций».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим». По его словам, объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.

Лавров уточнил, что на встрече был затронут вопрос минских договорённостей, которые «не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима». Речь шла о шагах, которые Москва предпринимает для того, чтобы изменить ситуацию и повлиять на другие страны, имеющие, в свою очередь, влияние на власти Украины, однако в целом Москва и Лондон по-разному трактуют минские договорённости. В чём именно заключаются эти различия, Лавров не уточнил.