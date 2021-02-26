«Америка вернулась»: Слуцкий прокомментировал удар США по Сирии

https://static.news.ru/photo/75df76aa-7815-11eb-90d5-96000091f725_660.jpg Фото: Dena Assad/Global Look Press

Президент США Джо Байден оказался продолжателем политики Барака Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима. Судя по всему, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом — не в приоритете для новой американской администрации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком. По мнению депутата, это может привести к эскалации в регионе, осложнит отношения с Ираном и отрицательно повлияет на сирийское урегулирование.

Агрессия со стороны США на внешнем фланге не имеет партийного окраса, как бы Байден ни критиковал Трампа. Америка вернулась, как и обещал её 46-й президент, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США по приказу Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрелы американских и коалиционных войск в Ираке. Кирби отметил, что после удара с воздуха было разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД действия Вашингтона назвали недопустимым нарушением норм международного права.