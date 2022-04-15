Слуцкий призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

Власти США и Великобритании должны уже признать свою ответственность за разгорающийся общемировой кризис и отказаться от поставок на Украину оружия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что скоро Лондон поставит Украине «средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику».

США и Великобритании давно пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис в результате их бездумной политики на Украине и перестать снабжать весь киевский зоопарк гранатами. Потому что эффект в результате может быть весьма плачевным для всего мира, — написал парламентарий.

Слуцкий отметил, что в данной ситуации речь идёт не об обороне, а о стремлении «западных кураторов киевского режима продолжать использовать» Украину в виде плацдарма для противостояния России.

Москва предупредила о безответственном подходе к общемировой безопасности, который может иметь непредсказуемые последствия. Если не дойдёт, то, как заметил глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, могут стать законными целями для ВС РФ в рамках спецоперации по демилитаризации киевского режима. Что, в принципе, уже и происходит, — подчеркнул Слуцкий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны Евросоюза оперативно поставить ещё оружие на Украину. Политик считает, что Киев должен получить то, что ему нужно и с чем он справится.

Несколько дней назад министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже высказалась за поставку тяжёлого вооружения Украине. Она заявила, что Киеву нужны «дополнительные военные материалы, особенно тяжёлое вооружение».

Кроме того, президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, Киев получит артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки оружия на Украину для самообороны.

В связи с этой ситуацией Москва направила ноту в ряд государств, в том числе в США. Отвечая на вопрос, в какие именно страны был направлен документ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что во все.