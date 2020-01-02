https://static.news.ru/photo/e4ccf7a8-2d8f-11ea-a79d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Иностранное вмешательство в ливийский кризис не является лучшим решением проблемы и может только усугубить ситуацию. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Решение парламента Турции у меня вызывает тревогу. Направление турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить кризис и осложнить ситуацию, — рассказал «Интерфаксу» политик.

По его словам, в Ливии в данное время фактически царит двоевластие в условиях гражданского противостояния, а иностранное военное вмешательство — не лучшее решение.

Слуцкий подчеркнул, что необходимо продолжать искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса при посредничестве ООН и поддержке международного сообщества.

Как писал NEWS.ru, 2 января 2020 года турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию. Это решение предоставило Анкаре разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.