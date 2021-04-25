Слуцкий призвал Чехию извиниться перед РФ после заявления Земана

https://static.news.ru/photo/be5807d0-a5d3-11eb-924e-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о ЧП во Врбетице. По его мнению, чешские власти должны как минимум принести извинения РФ за предпринятые действия по ухудшению отношений. На их восстановление могут уйти годы, передаёт ТАСС.

Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений, — отметил политик в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне. Кроме того, страны прекратили переговоры по поставкам вакцины «Спутник V».

Президент Чехии Милош Земан во время обращения к нации 25 апреля заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление чешского президента Милоша Земана, заявила, что Прага не имела предпосылок для обвинения Москвы в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.