https://static.news.ru/photo/ff1b9c0c-6d1a-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по-прежнему возражает против экстрадиции Александра Винника во Францию и продолжит добиваться его возвращения на родину. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что возглавляемый им комитет выделил в отдельное досье вопросы поддержки граждан РФ, попавших в беду за пределами страны, и является инициатором разработки системы госпомощи в таких случаях.

Наряду с этим комитет постоянно контактирует с омбудсменом Татьяной Москальковой как по делу Винника, так и по другим случаям нарушений прав россиян за рубежом.

Безусловно, мы самым внимательным образом отреагируем на её обращение, будем поднимать эту тему на всевозможных площадках и в рамках межпарламентских контактов, невзирая на пандемию коронавируса, — цитирует депутата его пресс-служба.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании нескольких миллиардов долларов. В настоящее время россиянин находится во Франции, куда был экстрадирован в январе. Там его подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Винника обжаловала решение апелляционного суда Парижа, который оставил россиянина под стражей. Свою позицию суд объяснил желанием предотвратить сговор Винника с его сообщниками.