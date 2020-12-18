Русофобская истерика: Слуцкий ответил на высылку дипломата РФ из Болгарии

https://static.news.ru/photo/e01fa5a6-4149-11eb-a2be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развернувшаяся шпиономания в отношении России является частью общей кампании по дискредитации страны. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российского дипломата из Болгарии.

Политик отметил, что обвинения российских дипломатов в шпионаже безосновательны, а очередной демарш лишь подогревает градус русофобской истерии.

Депутат высказал мнение, что заявления о якобы имевших место попытках получить сведения о численности военнослужащих во время учений — это реализация плана НАТО по поддержанию мифа о российской агрессии и угрозе. Он подчеркнул, что такие шаги в дипломатической практике не остаются без ответа.

Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно, — подчеркнул политик.

Это уже четвёртый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях. София уже высылала российских дипломатов — двоих в сентябре, ещё двоих в январе и одного в октябре 2019 года. Всех также заподозрили в шпионаже.

18 декабря, как писал NEWS.ru, стало известно о планах Болгарии выслать ещё одного сотрудника российской дипмиссии. Утверждается, что в период с 2017 года по настоящее время он осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой была собрана информация в том числе о численности военнослужащих США, разместившихся в Болгарии во время учений.