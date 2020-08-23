Слуцкий ответил на высылку дипломата РФ из Австрии

https://static.news.ru/photo/f8417920-e5e6-11ea-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылка российского дипломата — недружественный шаг, на который Москва даст адекватный ответ. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Очередной случай высылки российского дипломата произошёл в Австрии, причём впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, — цитирует парламентария РИА Новости.

Слуцкий добавил, что принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, поэтому действия Вены повлекут за собой адекватный ответ российской стороны.

Депутат также предположил, что ряд дипломатических скандалов в Европе может быть частью кампании, направленной на дискредитацию РФ, или «большой провокации».

Как писал NEWS.ru, австрийские власти обязали дипломата РФ, имя которого не называется, покинуть страну до 1 сентября. По некоторым данным, он много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии.

Ранее власти Норвегии объявили российского дипломата персоной нон грата. Это произошло после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче информации иностранному государству.