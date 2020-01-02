Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление председателя эстонского парламента Хенна Пыллуааса о действенности Тартуского мирного договора. Он назвал слова политика некорректными и неприемлемыми.

Депутат написал в Twitter, что заявления эстонского политика отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет назад, а также препятствуют заключению нового пограничного договора.

Ранее Пыллуаас напомнил, что в феврале исполнится 100 лет со дня заключения Тартуского  договора, которым Россия признала независимость Эстонии. Он заявил, что соглашение не утратило своей силы до сих пор, поскольку значится в сборнике действующих международных договоров.

Как писал NEWS.ru, политик также призвал следить за ситуацией в России, обвинив Москву в реализации собственных агрессивных геополитических планов.

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