https://static.news.ru/photo/17ddd7d6-2d4d-11ea-bd8c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление председателя эстонского парламента Хенна Пыллуааса о действенности Тартуского мирного договора. Он назвал слова политика некорректными и неприемлемыми.

Депутат написал в Twitter, что заявления эстонского политика отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет назад, а также препятствуют заключению нового пограничного договора.

Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы. Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет - к 2005 году - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора. #Слуцкий #Эстония #Тарту — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 2 января 2020 г.

Ранее Пыллуаас напомнил, что в феврале исполнится 100 лет со дня заключения Тартуского договора, которым Россия признала независимость Эстонии. Он заявил, что соглашение не утратило своей силы до сих пор, поскольку значится в сборнике действующих международных договоров.

Как писал NEWS.ru, политик также призвал следить за ситуацией в России, обвинив Москву в реализации собственных агрессивных геополитических планов.