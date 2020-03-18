https://static.news.ru/photo/b551b492-69b6-11ea-9082-fa163e6e4271_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «фантазией, переходящей в паранойю» заявления, будто бы Россия дезинформирует европейцев для усиления паники из-за распространения коронавируса.
ЕС заподозрил Россию в дезинформации для обострения кризиса из-за COVID-19 и усиления паники. Какая редкая чушь. Бурная фантазия, переходящая в паранойю, — цитирует «Парламентская газета» депутата.
Как писал NEWS.ru, международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать сообщения о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе сказано о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.