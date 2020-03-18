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Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации. По его словам, «рядовой гражданин» всегда говорит то, что думает.

У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные, — сказал российский лидер...