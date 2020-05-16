Слуцкий отреагировал на санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

https://static.news.ru/photo/1bef1fb6-9755-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против МГУ и Эрмитажа, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются русофобией на грани бескультурья. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что в свете указанных событий ему «жаль братскую Украину». По словам Слуцкого, разрыв культурных связей с Россией не сделает соседнюю страну богаче. Также подобные меры не помогут приблизиться к Европе.

Говорить о каком-то симметричном ответе в случаях Эрмитажа и МГУ вообще странно. Будем умнее, — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко назвала украинские санкции против Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова «совершенным безумием».