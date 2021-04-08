Слуцкий оценил заявление Меркель о военном присутствии РФ близ Украины

https://static.news.ru/photo/d46ac71e-9887-11eb-b091-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требование канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от усиления российского военного присутствия у границ Украины озвучено «немного не по адресу». Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, разговоры о деэскалации вооружённого конфликта в регионе следует вести не с российским лидером Владимиром Путиным, а с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срыв договорённостей, нарушения режима прекращения огня, обвинения российской стороны — единая цепь провокаций, которая может привести к новой военной фазе в Донбассе, — считает парламентарий.

Слуцкий отметил, что снижению напряжённости «будут способствовать выполнение Киевом Минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в Трёхсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском».

Депутат счёт неприемлемыми «подобные разговоры в категоричном тоне», которые западные лидеры пытаются вести с Москвой.

Ранее, как писал NEWS.ru, Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия у границ Украины. По мнению Берлина, подобный шаг Москвы позволит добиться деэскалации ситуации в регионе.