https://static.news.ru/photo/eb85e132-1f3d-11ea-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг.

Ранее председатель Коммунистической партии Японии (КПЯ) Кадзуо Сии заявил, что страна должна требовать от России весь Курильский архипелаг. По словам политика, только тогда можно надеяться на возвращение южной части Курил.

Заявление японских коммунистов больше рассчитано на внутриполитическую ситуацию. Это один из способов набрать очки​, — считает политик.

По его словам, российские коммунисты будут стоять на том, чтобы ни пяди российской земли с Курильской гряды никогда бы не было отдано. Он считает, что РФ и Японии необходимо продвигаться к заключению мирного договора, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Токио 1 декабря прошёл митинг за возвращение «северных территорий» — так японцы называют южную часть Курильских островов. Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо отметил, что «от всего сердца» надеется на возвращение «северных территорий» Японии как можно скорее.