Слуцкий оценил угрозы Запада ввести санкции из-за приговора Навальному

https://static.news.ru/photo/8cf15f24-6646-11eb-9e99-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы коллективного Запада ввести санкции из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному показывают бенефициаров провокации с его «отравлением». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран «коллективного Запада» из-за приговора Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с отравлением блогера, а точнее, как метко выразился глава МИД Сергей Лавров, его «инсценировки», — цитирует Слуцкого его пресс-служба.

По его словам, возможные санкции станут ещё одним фактором вмешательства и давлением на Россию. Слуцкий напомнил, что при принятии решения суд опирался на имеющиеся факты нарушения закона. В 2017 году Европейский суд по правам человека не нашёл никаких политических мотивов по делу «Ив Роше» в отношении братьев Олега и Алексея Навальных. Им была присуждена компенсация за домашний арест в разы меньшая, чем было указано в иске.

Все ссылки на решение ЕСПЧ о якобы первоначальной незаконности «дела Навального» просто притянуты за уши, — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Политик считает, что происходящее на Западе вокруг Навального является очередным витком антироссийской истерии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию с Навальным. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.