Слуцкий оценил положение России на европейских парламентских площадках

https://static.news.ru/photo/b4afff26-7ab3-11eb-92c3-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда.

Всем известно, что когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем так конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения этих организаций, будь то Совет Европы, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, у нас это противостояние доведено просто до абсурда, — цитирует его РИА Новости.

Слуцкий добавил, что на площадке ПАСЕ «гораздо меньше конструктива, которого и на площадке Комитета министров достаточно дозированное количество». Однако, по его словам, если Россия не присутствует на площадке, то её гораздо легче маргинализировать, демонизировать, нежели в нашем присутствии, что показал последний год.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович заявила, что жизненно важно продолжать диалог организации и Москвы в вопросе обеспечения демократии и прав человека. Глава МИД РФ Сергей Лавров также поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что ЕС должен работать без «двойных стандартов» в интересах всех стран Европы, не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену сведения счётов. Лавров добавил, что необходимо добиваться в деятельности ЕСПЧ свободы от политических и идеологических пристрастий, писал NEWS.ru.