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Планы Украины по «деокупации и реинтеграции» Крыма никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятую СНБО Украины стратегию по установлению украинского суверенитета над Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил «три «кита» политики, которая, по его мнению, поможет Киеву вернуть Крым... При этом Кулеба забыл упомянуть о воле и согласии крымчан на сценарий принудительного возвращения под контроль власти, которая продолжает убивать своих же граждан в Донбассе, — отметил Слуцкий.

По его словам, этот вопрос закрыт навсегда — полуостров находится в составе границ Российской Федерации. «Это главный „кит“, который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит», подчеркнул он.

Парламентарий также напомнил, что скоро в России будут отмечать седьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой, пишет РИА Новости.

О том, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал планы Киева «вернуть» полуостров «очковтирательством». По его словам, Украина каждый год анонсирует очередные «исторические» планы по «возвращению Крыма», но в реальности всё происходит с точностью до наоборот, писал NEWS.ru.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.