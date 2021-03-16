Слуцкий оценил новую оборонную стратегию Великобритании

https://static.news.ru/photo/acad18ac-865e-11eb-9d33-96000091f725_660.jpg Фото: PA Wire/Press Association Images/ТАСС

Новая стратегия обороны Великобритании выдержана в русофобском ключе, таким образом, Лондон пытается подыграть Вашингтону и оправдать агрессивный курс НАТО, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе. Лондон, таким образом, пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО, — заявил Слуцкий.

По его мнению, Россия проводит «самостоятельную и суверенную политику», никому не угрожает и не вмешивается в дела других государств, а власти Великобритании намеренно поддерживают искусственное напряжение, выдумывая «спектр угроз».

Не могут не настораживать планы по наращиванию ядерного потенциала Соединённого Королевства. Это не способствует установлению стратегической стабильности и безопасности в мире, — подчеркнул Слуцкий.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, который должен представить 16 марта премьер-министр Борис Джонсон. На вооружении Великобритании сейчас находятся четыре атомные стратегические подлодки, оснащённые американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из них постоянно находится на боевом патрулировании. С 1990-х годов власти последовательно сокращали общее число боезарядов. В 2010 году их количество составляло 225 единиц, к середине 2020-х годов этот показатель планировали довести до 180. 16 марта Джонсон может поднять «потолок» до 260 боезарядов.

Россия в обзоре называется «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом». РФ в настоящий момент имеет около 4300 боеголовок, США — около 3800, Китай — около 320.