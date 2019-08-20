https://static.news.ru/photo/387fe0e2-c335-11e9-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с Национальным собранием Франции Леонид Слуцкий считает, что встреча российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона играет большую роль в развитии двусторонних отношений.

По его словам, итоги переговоров лидеров Франции и РФ также стали большим шагом в развязывании сложных узлов международной политики. Он отметил как показатель отношения к Москве слова Макрона о том, что Париж верит «в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

При том, что РФ поддерживает такой подход, для его реализации необходимо убрать мешающие факторы, такие как антироссийские санкции. Прежде всего, по мнению Слуцкого, они должны быть сняты с парламентариев.

Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свёртывания санкционной политики Евросоюза, — передаёт его слова «Парламентская газета» .

Ранее News.ru писал о том, что Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.