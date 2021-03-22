Слуцкий объяснил шпиономанией высылку дипломатов РФ из Болгарии

https://static.news.ru/photo/de21914a-8b1f-11eb-a1dc-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил обострившейся шпиономанией высылку дипломатов РФ из Болгарии. Генпрокуратура республики ранее начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля. В ходе расследования, как утверждается, было установлено, что два гражданина РФ «осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран». Оба, как уточнили в ведомстве, пользуются дипломатическим иммунитетом. В этой связи генеральный прокурор Иван Гешев передал всю необходимую информацию в МИД.

В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время нельзя не отметить, что подобные шаги серьёзно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в евро-атлантических структурах, — цитирует Слуцкого его пресс-служба.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании по подозрению в шпионаже в пользу России шестерых человек — сотрудников Министерства обороны страны и военной разведки, в том числе гражданки РФ, которая является супругой одного из задержанных. После этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за этого дела придётся объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

Российское посольство в Софии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В диппредставительстве выразили уверенность в том, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

22 марта окружной военный суд удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что фигуранты могут скрыться от преследования. Шестого вероятного агента, который дал признательные показания, отпустили под залог. Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны России и внимательно следит за проводимым Софией расследованием по делу о шпионаже.