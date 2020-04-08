Слуцкий обвинил Трампа в эгоизме из-за угрозы прекратить финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/ad19ed06-797b-11ea-9798-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп продолжает мыслить эгоистично, опускаясь до угроз даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможном приостановлении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению Слуцкого, подобные заявления не приблизят мир к победе над коронавирусом.

Сейчас, когда число инфицированных приближается к полутора миллионам человек, бороться нужно с пандемией, а не мстить ВОЗ за критику или якобы «ориентацию» на Китай, — цитирует парламентария РИА Новости.

Слуцкий добавил, что сейчас необходима общемировая консолидация, а не диктат с помощью «финансового кнута».

Ранее NEWS.ru писал, что на выпад Трампа в адрес ВОЗ ответил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что организация проделывает «огромную работу» для борьбы с коронавирусом.

В мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61.