Слуцкий назвал уловкой заявление Трампа о переносе президентских выборов

https://static.news.ru/photo/20134d54-d27b-11ea-a735-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перенести выборы главы государства может быть уловкой для восстановления благоприятного электорального фона. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, заявление Трампа о переносе выборов — это внутренне дело США, однако это может быть уловкой 45-го американского президента для восстановления благоприятного электорального фона.

Доверие американских избирателей подорвано к действующей власти из-за кризиса. Экономика Соединённых Штатов сегодня побила рекорды падения. Ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадёживающие показатели, — заявил журналистам Слуцкий.

Он напомнил, что согласно опросам общественного мнения, самый вероятный соперник нынешнего главы государства Джо Байден опережает Трампа на 2–10 процентных пункта из-за того, что избиратели в основном недовольны тем, как нынешняя администрация действует в условиях пандемии.

Сейчас сложно что-то прогнозировать. Не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на сохранение кресла в Белом доме, хочет перетянуть одеяло на себя, — добавил Слуцкий.

Как писал NEWS.ru, действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года. По его словам, голосование по почте может стать проблемой. Он уверен, что с подобным способом провести плебисцит он станет самым мошенническим и «неточным» в истории США. При этом Трамп поддержал заочное голосование.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент Штатов и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).