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Политолог прокомментировал выдвинутые США обвинения в том, что РФ распространяет дезинформацию о коронавирусе. Таким способом Вашингтон пытается заранее отмести возможные подозрения в том, что он может стоять за вспышкой болезни, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Американцы инстинктивно готовятся к тому, что в итоге рано или поздно они могут быть обвинены в этом, и заранее пытаются занять позицию, что обвиняют окружающие крупные страны, — сказал РИА...