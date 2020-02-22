https://static.news.ru/photo/9bd2d8be-559a-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpgЛеонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров».
Причина возражений Зеленского против «геополитических амбиций» в отношениях с Россией проста: Украина с 2014 года стала пешкой в геополитической игре США. И чем дольше Киев будет «торговать русофобией», тем больше будет упущено совместных с РФ конкурентных преимуществ, — написал политик в Twitter.
Как писал NEWS.ru, отношения между Россией и Украиной не могут определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров государств. Так в офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили на слова российского лидера Владимира Путина. Президент РФ заявил, что вместе Россия и Украина являются глобальным конкурентом в Европе, поэтому страны пытаются «растащить».