Слуцкий назвал связь между разладом с Чехией и провокацией с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/eab45a8c-a573-11eb-8de1-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Разлад между Россией и Чехией является целенаправленным развязыванием дипломатической войны, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с «Парламентской газетой».

Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей, — отметил политик.

Он добавил, что начавшаяся серия высылки дипломатов России из европейских стран ещё больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом. Перспективы развития внешнеполитической ситуации Слуцкий назвал «печальными».

Ранее стало известно, что Россия не ставит своей целью «разорвать в клочья» чешскую экономику и совершать какие-то «специальные жесты», заявил член Совфеда Андрей Климов. Так сенатор прокомментировал инициативу ограничить импорт чешского пива и другой продукции. Климов считает, что такая страна, как Чехия, не стоит важных мер.