Слуцкий назвал санкции против СП-2 негативным сигналом для Европы

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Внесение властями США санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета, должно послужить негативным сигналом для партнёров в Европе. Эти действия Вашингтона нанесут удар по ним, заявил глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Америка с маниакальным упорством пытается сорвать строительство указанных газопроводов. Недобросовестная конкурентная борьба, которую ведут США против России, «рикошетом бьёт по европейским компаниям». По его словам, забота Штатов о безопасности своих союзников в Европе мнимая.

Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем европейском континенте, — цитирует парламентария ТАСС.

Ограничения в отношения СП-2 предлагались двумя версиями проекта военного бюджета США. Один был подготовлен в сенате, другой в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект бюджета.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия раскритиковала возможное расширение санкций в отношении газопровода. Там отметили, что ЕС в принципе против ведения третьими странами ограничений против европейских компаний, которые ведут бизнес в законном поле. Применение санкций по экстерриториальным принципам противоречит международному праву.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).