https://static.news.ru/photo/03abb9c6-3316-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию Сейма Польши.

По словам политика, польские парламентарии отлично научились использовать приём своих американских коллег — «переваливание с больной головы на здоровую».

Резолюция Сейма Польши не выдерживает критики. Польские законодатели заявляют о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР в развязывани Второй Мировой войны. Где учили истории этих людей? Для них что-то значат решения Нюрнбергского трибунала, — говорит парламентарий.

Он также подчёркивает, что уравнивание фашизма и борцов с «коричневой чумой» — это редкий цинизм. Парламент страны пытается прикрыть постыдные слова и поступки собственных государственных деятелей прошлого, говорит Слуцкий.

Как писал NEWS.ru ранее, Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши. Официальный представитель МИД России считает, что во время подписания этого документа «идеология победила правду».