Слуцкий назвал раскол причиной беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/2d6aec8c-50c0-11eb-84e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

Причиной беспорядков, происходящих на территории Вашингтона, является раскол в американском обществе. То, что делается в столице Штатов, бросает тень на сам процесс передачи власти демократическим путём. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, общество в Америке раскололось практически надвое. Это и стало причиной беспорядков. Теперь, подчеркнул Слуцкий, американцы не смогут навязывать другим государствам избирательные стандарты. Америка больше не претендует на звание «светоча демократии».

Бумеранг цветных революций, как мы видим, возвращается в США. Всё это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны. Есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, беспорядки в Вашингтоне показали, что Штаты потеряли право навязывать курс другим государствам, а американская демократия оказалась хромой на обе ноги. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.