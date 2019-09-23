https://static.news.ru/photo/337a2d6a-deaf-11e9-a61d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отказ выдать американские визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. По его словам, ситуация напоминает некую «провокационную заминку».

Я их (проблем с визой в США. — News.ru) не знаю. Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утверждённой президентом — не важно, России или любой другой страны — могут не выдать визу в главную международную организацию, — цитирует его РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, член Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что десять участников делегации из России не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства», писал News.ru.