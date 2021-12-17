Слуцкий назвал «гарантией мира» проект МИД РФ договорённостей с НАТО

Опубликованный МИД РФ проект договорённостей по безопасности между Россией и странами НАТО «абсолютно точно» не является ультиматумом Москвы Западу, заявил в комментарии NEWS.ru председатель комитета Госдумы (ГД) по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий отметил, что предлагаемый документ — «шанс снять повышенную напряжённость и вернуться к политике разрядки».

Это абсолютно точно не ультиматум. Это гарантия мира, это чёткие и понятные контуры безопасности, это правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений. Российский проект — шанс снять повышенную напряжённость и вернуться к политике разрядки. Надеемся на конструктивное восприятие нашими партнёрами. Речь идёт о вопросах цивилизационной важности, — подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, РФ предлагает НАТО дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

РФ также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны. Отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года» и других документов.

Ранее в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, Лавров заявил о безальтернативности минских договорённостей по ситуации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал ФРГ повлиять на Украину как страну — участницу «нормандского формата».