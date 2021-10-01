Слуцкий назвал лицемерием реакцию Украины на поставки газа Венгрии

Примером лицемерия и двоемыслия можно назвать возмущение Украины по поводу новых контрактов «Газпрома» с Венгрией на поставки газа, поскольку речь идёт о коммерческой выгоде, а не о политических вопросах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют «оккупантом» и «агрессором». Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия, — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Новые контракты Венгрии с компанией «Газпром» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Ранее в Верховной раде Украины выступили за заключение газового контракта с российскими поставщиками, заявив, что Киеву необходимо налаживать экономические связи с Москвой, а не выступать против действий Венгрии.