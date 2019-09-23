Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал кощунством отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание его к гитлеровской Германии. Так глава комитета по международным делам отреагировал на заявление МИД Эстонии, в котором говорится, что прибалтийская республика была не освобождена, а оккупирована советскими войсками почти на 50 лет.
Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о «советской оккупации». Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии — кощунство, — сказано в сообщении Слуцкого в Twitter.
Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о «советской оккупации». Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии кощунство.https://t.co/6KNCa9bK8s
Ранее News.ru сообщал, что Слуцкий раскритиковал «формулу Зеленского» по Донбассу. По его словам, в ней содержатся радикальные меры по отношению к региону, а это не самое лучшее средство для начала восстановления отношений с самопровозглашённой республикой. Он подчеркнул, что Киев должен выполнить Минские соглашения, потому что это единственный способ восстановить мир в Донбассе.