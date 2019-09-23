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Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил, что от отказа Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ «отдаёт обречённостью и политическим унынием».

По его словам, вопрос заключается в том, кто для Европы важнее: Москва, с которой придётся выстраивать отношения несмотря на противоречия, или Киев, находящийся в «глубочайшем политическом и экономическом кризисе», передаёт...