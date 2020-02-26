https://static.news.ru/photo/c4ab4a1e-5897-11ea-a20c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Зеленский предложил учредить на Украине «День крымского сопротивления российской оккупации», чтобы поднять рейтинги партии «Слуга народа» и получить одобрение западных кураторов, считает российский депутат Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что праздник станет не связанным с реальностью пиар-ходом.

Крым никто не оккупировал, полуостров воссоединился с Россией по воле народа и на основании итогов референдума. <...> И большая стратегическая ошибка Зеленского причислять к числу аксиом принадлежность Крыма Украине, — отметил Слуцкий.

По мнению депутата, принадлежность Крыма «оспариванию не подлежит».

Как писал NEWS.ru, Зеленский признал невозможность возвращения полуострова «завтра», но отметил, что мира на Украине не будет до восстановления страны в границах 2013 года — с Донбассом и Крымом. Он предложил отмечать «День сопротивления оккупации» каждое 26 февраля.