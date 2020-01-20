https://static.news.ru/photo/de2d24de-3b6a-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная конференция по Ливии в Берлине даёт шанс на урегулирование ситуации в стране, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Берлинская конференция даёт хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии. Важно закрепление принципа военного невмешательства и главенствующей роли ООН в ливийском процессе, — написал Слуцкий в Twitter.

#Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в #Ливии . Важно закрепление принципа военного невмешательства и главенствующей роли #ООН в ливийском процессе. Для достижения таких результатов Россия приложила немало усилий. #урегулирование #Слуцкий — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 20 January 2020

Он также отметил, что Россия приложила немало усилий для достижения таких результатов.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский союз обсудит все способы поддержания режима формального прекращения огня в Ливии, если он будет достигнут