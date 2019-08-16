Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он отреагировал на слова бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.
По мнению Слуцкого, выступление французского политика говорит об общей тенденции в европейских политических и деловых кругах, где не раз отмечали контрпродуктивность санкционных войн.
У нас общий континент и общие контуры безопасности. Это важнее пресловутой евро-атлантической солидарности, — подчеркнул российских политик.
Также он выразил надежду, что запланированные на 19 августа переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона позволят странам продвинуться в вопросе налаживания двустороннего диалога.
Как писал News.ru, ранее Ведрин заявил, что необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину.