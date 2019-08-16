https://static.news.ru/photo/52e7ea64-c0f2-11e9-9bb6-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он отреагировал на слова бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

По мнению Слуцкого, выступление французского политика говорит об общей тенденции в европейских политических и деловых кругах, где не раз отмечали контрпродуктивность санкционных войн.

У нас общий континент и общие контуры безопасности. Это важнее пресловутой евро-атлантической солидарности, — подчеркнул российских политик.

Также он выразил надежду, что запланированные на 19 августа переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона позволят странам продвинуться в вопросе налаживания двустороннего диалога.

Как писал News.ru, ранее Ведрин заявил, что необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину.