https://static.news.ru/photo/8539a6a8-3de6-11ea-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские делегаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готовы к нападкам так называемой группы «Балтик плюс», которая собирается опротестовать их полномочия на зимней сессии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, «Балтик плюс» является «хроническим оппонентом» и была создана с целью противодействовать России, передаёт ТАСС.

Мы готовы, что коллеги из этой группы будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации, — заверил Слуцкий.

Как отметил депутат, российские делегаты смогут преодолеть подобные попытки со значительном перевесом исходя из расклада сил в ПАСЕ и «нашего видения всех политических групп».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил сообщение главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о том, что Киев не желает сотрудничать в организации с Россией.