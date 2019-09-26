https://static.news.ru/photo/8a700dc0-e07f-11e9-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Санкционная дубина» стала для США привычным инструментом внешней политики и борьбы с неугодным политическим курсом России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что санкционный метод — «путь в никуда», который «точно не приведёт к прекращению войны, победе над терроризмом или установлению мира».

В отношении российских граждан и компаний введено уже более 70 различных видов ограничительных мер, и все они, как признают уже даже и на Западе, не оказывают никакого политического эффекта, — цитирует Слуцкого РИА Новости .

Политик заверил, что новые санкции «не останутся без адекватного ответа» с российской стороны.

Ранее News.ru писал, что США ввели ограничения в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая, как заявили в американском Минфине, является дружественной структурой «Совфрахта», созданной для обеспечения поставок топлива российским военным в Сирии. Кроме того, Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов и трёх физических лиц.