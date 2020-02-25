https://static.news.ru/photo/d8ad33f6-57d9-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: danilov.oleksiy/facebook.com

Слово «Донбасс» чрезмерно идеологизировано Россией, которая использует его для политической борьбы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Из-за этого, признался он, такая идентификация региона ему не по душе.

Употребляя историческое название, люди подсознательно отделяют его от Украины, считает политик. Этот приём взяла на вооружение и Россия, делая слово «Донбасс» элементом гибридной войны, подчеркнул он.

Потом они (русские. — NEWS.ru) говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся, — посетовал Данилов в интервью LIGA.net.

Он отметил, что неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке страны следует считать только частью оккупированных областей Украины.

Жители этого региона — такие же украинцы, как и люди в других частях страны, а завершения войны хотят миллионы граждан, которые имеют в зоне боевых действий родственников, напомнил секретарь СНБО.

Он также высказал мнение, что винить оставшихся в Донбассе мирных жителей ни в чём нельзя. Вместе с тем Киев не намерен амнистировать тех, кто участвовал в боях на стороне самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, уточнил Данилов.

Вместе с тем политик выразил уверенность, что в России усугубились проблемы с демографией, религиозные разногласия, а также социальная и политическая напряжённость. В связи с этим, чтобы объединить россиян, президент Владимир Путин вынужден искать внешнего врага. Сначала таким врагом была Грузия, теперь — Украина, считает секретарь СНБО. Однако, по его мнению, всё это приведёт лишь к развалу России, писал NEWS.ru.