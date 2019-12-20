https://static.news.ru/photo/406d6782-2485-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, допустившего проведение в России досрочных президентских выборов в 2020 году, вызвало тревогу в соцсетях. Пользователи развернули целую дискуссию о том, можно ли доверять его прогнозу и какие цели преследует сам Зюганов, делая подобные заявления.

Комментируя слова политика, россияне предположили, что он знает о каких-то «подковёрных разборках», которые тщательно скрывает Кремль.

Что он знает, чего мы не знаем? Какие подковёрные разборки? — заявила пользователь под ником Nata4468.

Зюганов:

"В России могут состояться досрочные президентские выборы"

Что он знает, чего мы не знаем? Какие подковерные разборки? https://t.co/qudDHhYUiV — Наталия (@Nata4468) 21 декабря 2019 г.

Некоторые не исключают, что Зюганов сам не прочь побороться за пост главы государства, поэтому и допускает сценарий с досрочными выборами.

Товарищ Зюганов уже видит себя президентом Всея Руси. Это ж надо настолько впасть в маразм, — написала Krasnova1789 .

Другие упрекнули Зюганова в том, что когда-то Зюганов имел возможность стать во главе государства, однако ему тогда «помешал страх».

Ему ли предрекать о досрочных выборах, который уже был де-факто президентом РФ в 1996-м, отказавшись брать страну с разорванной экономикой и гражданской войной, — возмутился юзер под ником Станиславский.

Зюганов предрёк досрочные выборы президента РФ.



Ему ли предрекать о досрочных выборах, который уже был де-факто президентом РФ в 1996 Отказавшись брать страну с разорванной экономикой и гражданской войной.Или он надеется, что досрочным президентом станет аля-Сталин - Грудинин? — Станиславский (@stas_stanyslavs) 21 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.