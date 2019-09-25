https://static.news.ru/photo/93f8389a-dfc6-11e9-8cab-fa163e074e61_660.jpg Александр Молохов Фото: facebook.com/pravofor

Представители властей Крыма назвали слова президента Украины Владимира Зеленского об агрессии России в Донбассе вызывающим сожаление шаблоном. Соответствующее мнение высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

Он подчеркнул, что «лить пули и показывать гильзы» с трибуны Генассамблеи ООН можно. Однако, уверен Молохов, украинский лидер сам не верит в то, что озвучил в своей речи, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма. По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной.