Слова Кулебы о Крыме сравнили с лаем Моськи

https://static.news.ru/photo/a3dba362-4ab6-11eb-9d98-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о Крыме прокомментировал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он порекомендовал Киеву оставить свои «истерические планы и идеи» насчёт полуострова.

У Крылова есть басня «Слон и Моська». Вот киевские власти и подгавкивают на Россию, даже не лают. Ничего у них не получится, — сказал парламентарий РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, а Кулебу назвал «Наполеоном в психиатрической больнице».

Ранее украинский министр пообещал превратить Крым из «священной» в «адскую» тему для России в 2021 году. Он заявил, что намерен добиться усиления давления на Москву, также добавил, что когда-нибудь над Симферополем поднимется флаг Украины.

Как писал NEWS.ru, на это заявление ответили в Госдуме и Совете Федерации. Так, депутат Михаил Шеремет расценил слова Кулебы как агрессию и посягательство на территориальную целостность России. Сенатор Сергей Цеков предположил, что украинский министр занимается самовнушением. Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что у Киева нет возможности оказать давление на Москву, а мечты Кулебы назвал несбыточными.