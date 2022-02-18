Слова Байдена об отсутствии вражды к россиянам назвали раскачкой ситуации

Обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он заверил их в отсутствии вражды, является попыткой дестабилизировать ситуацию в России, заявил замдиректора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов ИА SM-News. То, что Байден разделил граждан и государство, является скрытым заявлением против российского правительства и президента, уверен специалист. Помимо этого, он обвинил Америку во враждебности к России.

Он обратился к россиянам и подспудно провёл водораздел между российским обществом и российским государством. Он сказал, что российское общество, россияне — не враги США, и между строк читай, что российское руководство и Владимир Путин — враги, и Россия как государство проводит враждебную политику в отношении США. <...> Конечно же это неискренне, конечно же это попытка в очередной раз как-то раскачать российскую внутриполитическую ситуацию, разделить российское руководство и российское общество, но совершенно очевидно, что в отношении России в целом США осуществляют враждебную политику, — сказал Суслов.

Он добавил, что угроза США ввести санкции — это и есть враждебная политика, которая отразится не только на российских элитах, но на всём обществе, поэтому призвал подходить к словам американского президента с опаской.

Ранее Байден обратился к россиянам. Он заявил, что США, НАТО и Украина не угрожают РФ, и подчеркнул, что не верит, будто граждане России хотят войны. При этом американский лидер добавил, что возможность «атаки» РФ на Украину всё ещё остаётся, и подчеркнул, что согласен с предложением Москвы решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём. Однако если проблема сохранится, Штаты и их союзники готовы ввести в отношении России санкции, включая меры экспортного контроля и заморозку работы «Северного потока — 2», заключил глава государства.