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Следователям предлагают предоставить право допрашивать онлайн

23:39, 01 июня 2021
Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com

Сенаторы выступили с инициативой наделить новыми полномочиями следователей наряду с Генпрокуратурой. В законопроекте, внесённом на рассмотрении в Госдуму, предлагается дать возможность следователям совершать ряд действий онлайн.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Речь идёт о предоставлении возможности следователям на законодательном уровне допрашивать свидетелей, потерпевших, экспертов по уголовным делам онлайн. Для этого необходимо внести изменения в УПК РФ, чтобы позволить допросить необходимых участников посредством видео-конференц-связи.

По мнению инициаторов законопроекта, это позволит сократить сроки расследования уголовного дела.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы.

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