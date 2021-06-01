Следователям предлагают предоставить право допрашивать онлайн

https://static.news.ru/photo/713c6906-c319-11eb-a0ea-96000091f725_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com

Сенаторы выступили с инициативой наделить новыми полномочиями следователей наряду с Генпрокуратурой. В законопроекте, внесённом на рассмотрении в Госдуму, предлагается дать возможность следователям совершать ряд действий онлайн.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Речь идёт о предоставлении возможности следователям на законодательном уровне допрашивать свидетелей, потерпевших, экспертов по уголовным делам онлайн. Для этого необходимо внести изменения в УПК РФ, чтобы позволить допросить необходимых участников посредством видео-конференц-связи.

По мнению инициаторов законопроекта, это позволит сократить сроки расследования уголовного дела.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы.