Следователям предлагают предоставить право допрашивать онлайн

Сенаторы выступили с инициативой наделить новыми полномочиями следователей наряду с Генпрокуратурой. В законопроекте, внесённом на рассмотрении в Госдуму, предлагается дать возможность следователям совершать ряд действий онлайн.
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По мнению инициаторов законопроекта, это позволит сократить сроки расследования уголовного дела.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы.