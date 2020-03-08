https://static.news.ru/photo/a5931ef4-6116-11ea-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

В Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России. Они, как утверждается, намеревались допросить свидетелей из России, не уведомляя об этом официальные власти страны.

Авторы проекта Bonanza Media заявляют, что располагает протоколом встречи в городе Дриберген (Нидерланды) оперативного штаба Совместной следственной группы от 5 января 2018 года. В нём, по словам разоблачителей, говорится о том, что члены голландской прокуратуры «подняли вопрос о нарушении суверенитета России путём выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей».

В ответ на это бельгийская сторона заявила, что «не видит в этом никакой проблемы». Представитель Украины отмечает, что «не видит в этом сложностей, если это будет сделано Нидерландами». Вслед за этим разговор заходит о заманивании свидетелей, а затем и «допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти». Судя по представленному документу, сомнительной идея коллег кажется только представителю Австралии.

Bonanza Media основал нидерландский блогер Макс ван дер Верфф и бывшая сотрудница телеканала RT Яна Ерлашова. Сайта проекта как такого не существует. Авторы выкладывают видеоролики на YouTube. Документы из материалов расследования они стали публиковать незадолго до начала рассмотрения дела в суде Нидерландов.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашла четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru.

Суд должен начаться в марте 2020 года.