Скончался посол РФ в Замбии Болдырев

Дипломат Александр Болдырев, с 31 октября 2019 года работавший послом России в Замбии, скончался. Об этом в четверг, 21 января, сообщили представители посольства на официальной странице дипмиссии в социальной сети.
Болдырев появился на свет в 1955 году. Он был выпускником МГИМО МИД СССР. Вуз Болдырев окончил в 1978 году. Дипломат владел бенгальским и английским языками. За свою карьеру он успел поработать советником российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, а также заместителем главы Департамента информации и печати МИД. В октябре 2019 года Болдырев был назначен послом в Замбии.
Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева, — написано на странице дипмиссии в Twitter.
Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова, умер в ночь на 19 января в реанимационном отделении одного из столичных медучреждений.
Мужчину госпитализировали вечером 18 января в кардиологическое отделение. Врачи сделали ему сложную операцию, включающую в себя стентирование, но спасти 63-летнего пациента им не удалось. Сахаров скончался спустя несколько часов после операции.