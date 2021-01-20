Скончался посол РФ в Замбии Болдырев

https://static.news.ru/photo/9a4987f2-5bbd-11eb-a087-fa163e074e61_660.jpg Александр Болдырев Фото: zambia.mid.ru

Дипломат Александр Болдырев, с 31 октября 2019 года работавший послом России в Замбии, скончался. Об этом в четверг, 21 января, сообщили представители посольства на официальной странице дипмиссии в социальной сети.

Болдырев появился на свет в 1955 году. Он был выпускником МГИМО МИД СССР. Вуз Болдырев окончил в 1978 году. Дипломат владел бенгальским и английским языками. За свою карьеру он успел поработать советником российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, а также заместителем главы Департамента информации и печати МИД. В октябре 2019 года Болдырев был назначен послом в Замбии.

Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева, — написано на странице дипмиссии в Twitter.

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Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова, умер в ночь на 19 января в реанимационном отделении одного из столичных медучреждений.

Мужчину госпитализировали вечером 18 января в кардиологическое отделение. Врачи сделали ему сложную операцию, включающую в себя стентирование, но спасти 63-летнего пациента им не удалось. Сахаров скончался спустя несколько часов после операции.