Скончался член Совета Федерации Михаил Пономарёв

Член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарёв умер в возрасте 67 лет.
Источник в верхней палате российского парламента
В декабре 2020 года член Совета Федерации от Курской области и бывший губернатор Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, писал NEWS.ru. Утром 4 декабря сенатор ещё проводил приём граждан в региональном отделении «Единой России». Однако уже тогда политик чувствовал себя плохо. После приёма у Михайлова возникли проблемы с сердцем.
Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть области в Совете Федерации, был членом комитета по обороне и безопасности.