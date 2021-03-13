Скончался член Совета Федерации Михаил Пономарёв

https://static.news.ru/photo/e6cd1674-842c-11eb-a16e-96000091f725_660.jpg Михаил Пономарёв Фото: council.gov.ru

Член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарёв умер в возрасте 67 лет.

Источник в верхней палате российского парламента сообщил об этом РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что кончина политика была вызвана естественными причинами. Пономарёв был заместителем председателя комитета по экономической политике.

В декабре 2020 года член Совета Федерации от Курской области и бывший губернатор Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, писал NEWS.ru. Утром 4 декабря сенатор ещё проводил приём граждан в региональном отделении «Единой России». Однако уже тогда политик чувствовал себя плохо. После приёма у Михайлова возникли проблемы с сердцем.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть области в Совете Федерации, был членом комитета по обороне и безопасности.