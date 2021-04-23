Скабеева увидела страх перед Путиным в глазах Байдена

https://static.news.ru/photo/c6de16e0-a431-11eb-a611-96000091f725_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

У президента США Джо Байдена, судя по всему, есть некий страх перед российским коллегой Владимиром Путиным. Такое мнение высказала телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В качестве обоснования своей позиции она указала на странное поведение главы Белого дома на международном климатическом саммите. Несмотря на то что переговоры шли в режиме видеоконференции, тот большую часть времени предпочёл не снимать защитную маску.

Президент США единственный из участников форума онлайн-конференции сидел в маске. <...>. В глаза Путину Байден, — хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, — так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка — «убийца». Или испугался? — задалась вопросом Скабеева.

При этом она отметила, что Байден удалился, даже не дождавшись завершения саммита. Он сослался на то, что у него много дел.

Отношения между Россией и США, и без того непростые, обострились в середине марта после целого ряда нелицеприятных публичных высказываний американского лидера в адрес РФ. Наиболее резонансным стало телеинтервью Байдена, в котором тот согласился с мнением, что его российский коллега Владимир Путин является убийцей.

После этого из США для консультаций был отозван российский посол Анатолий Антонов. Месяц спустя Москву — также для консультаций — покинул американский посол Джон Салливан.