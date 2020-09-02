Скабеева указала на нестыковки в версии об отравлении Навального «Новичком»

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Телеведущая Ольга Скабеева усомнилась в отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом она написала в своём Telegram-канале. Женщина указала на нестыковки.

А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолётом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей? — задалась вопросом телеведущая.

Она обратила внимание, что взаимодействующие с Навальным люди находились без специальных костюмов, аналогичных тем, в которых были побывавшие на месте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее правительство ФРГ заявило, что оппозиционер Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исследование провёл институт бундесвера, который имеет сертификацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала наказать в виновных в отравлении Навального, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с оппозиционером. В Белом доме также выразили обеспокоенность.

Как писал NEWS.ru, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что если бы оппозиционера действительно отравили ядом из группы «Новичок», то он «давно отдыхал бы на кладбище».