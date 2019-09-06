https://static.news.ru/photo/9e81770c-d203-11e9-9960-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телеведущая Ольга Скабеева с иронией отреагировала на заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключёнными между Россией и Украиной. Соответствующий пост она разместила в своём Telegram-канале.

Скабеева отметила, что у бывшего украинского лидера неоправданно высокая самооценка.

Порошенко нам сообщает, что благодарен себе за обмен! «Нельзя быть таким упоротым идиотом», — сказал как-то про Порошенко один уважаемый человек, — написала она.

Телеведущая прикрепила к своему сообщению и заявление Порошенко на украинском языке.

Экс-президент Украины выложил на своей странице в Fаcebook запись про состоявшийся обмен заключёнными. Порошенко заявил о причастности к освобождению тысячи украинцев. Он также подчеркнул, что в этом вопросе «простых и линейных решений не бывает». Его тут же подняли на смех пользователи Интернета, которые посоветовали Порошенко «поехать встречать» участников обмена и извиниться перед ними.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной cоглашение, позволяющее прекратить уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах, писал News.ru.