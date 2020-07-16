СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала

https://static.news.ru/photo/5068fcf0-c773-11ea-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения. Об этом заявили в следственном комитете РФ.

Там отметили, что работа по раскрытию возможных преступлений губернатора велась давно. Она осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.

По версии следствия, Фургал был непосредственным заказчиком убийств.

Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретённого Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих, — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что касается второй жертвы Фургала — бизнемена Булатова, то он подозревал политика в расправе над Зоря. После его убийства, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе — компании по скупке металлолома «МиФ».

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.