Сирия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад рассказал, что его страна обратилась к России с просьбой о помощи в связи с распространением коронавируса. Власти государства направили запрос в Министерство здравоохранения.
САР просит направить медицинское оборудование для анализов и обследования, а также защитные костюмы и тесты на COVID-19,
Сирия обратилась в Минздрав РФ с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования <...>, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом, — подчеркнул дипломат.
Ранее NEWS.ru писал, что в конце марта в Сирии было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Одна инфицированная женщина умерла.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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