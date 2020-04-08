Сирия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/88cc94ce-79c3-11ea-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад рассказал, что его страна обратилась к России с просьбой о помощи в связи с распространением коронавируса. Власти государства направили запрос в Министерство здравоохранения.

САР просит направить медицинское оборудование для анализов и обследования, а также защитные костюмы и тесты на COVID-19, передаёт ТАСС.

Сирия обратилась в Минздрав РФ с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования <...>, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом, — подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце марта в Сирии было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Одна инфицированная женщина умерла.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.